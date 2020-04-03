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Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin: “Bu zorlu süreçte istihdamımızı koruyacağız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Korona virüs dolayısı ile kriz planlarını hayata geçiren Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin, “Bu zorlu süreçte istihdamımızı koruyacağız” dedi.Geçtiğimiz günlerde salgının önlenmesine yönelik olarak alınan izin uygulamalarının ardından kısa bir açıklama gerçekleştiren Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin, “Tüm şirketlerimizde kader ortaklığı yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve iş güvencesi bizim en öncelikli konumuzu oluşturmaktadır.

Korona virüs dolayısı ile kriz planlarını hayata geçiren Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin, “Bu zorlu süreçte istihdamımızı koruyacağız” dedi.
Geçtiğimiz günlerde salgının önlenmesine yönelik olarak alınan izin uygulamalarının ardından kısa bir açıklama gerçekleştiren Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin, “Tüm şirketlerimizde kader ortaklığı yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve iş güvencesi bizim en öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. TMSF Başkanımız Sayın Muhiddin Gülal Bey’in talimatları ile bu zorlu süreçte istihdamımızı koruyacak ve hiçbir çalışma arkadaşımızı işten çıkarmayacağız” dedi.
Erciyes Anadolu Holding’e bağlı marka ve şirketlerde tüm süreçlerin panikle değil, uzun vadeli ve doğru planlama ile yürütüldüğünü ifade eden Ertekin, “Ülkemizin korona Virüs salgınıyla savaşında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceğiz. Hayata geçirilen ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ milli dayanışma kampanyasına katılımımız yanında maske üretimi ile de destek olacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve özellikle de bu günlerde istihdamımızı ve çalışma arkadaşlarımızı korumaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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Kocasinan
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Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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