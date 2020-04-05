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Erciyes Anadolu Holding’de Ufuk Yılmaz Üzüntüsü

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, HCS Genel Müdürü Ufuk Yılmaz’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Mesai arkadaşınızı bile son yolculuğuna uğurlayamadığınız bir illet bu.

Erciyes Anadolu Holding’de Ufuk Yılmaz Üzüntüsü

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, HCS Genel Müdürü Ufuk Yılmaz’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Mesai arkadaşınızı bile son yolculuğuna uğurlayamadığınız bir illet bu. Bu acılı günümüzde Sağlık Bakanlığımıza yapacağımız günlük maske yardım sayısını 50 bine çıkardık. Ve başladık" dedi.
Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, HCS Genel Müdürü Ufuk Yılmaz’ın vefat haberini kendi twitter hesabından, "İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn.Ortak olduğumuz şirketlerimizden HCS Kablonun Genel Müdürü kıymetli mesai arkadaşımız Ufuk Yılmaz beyi 43 yaşında hiç bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen Covid-19 nedeni ile kaybettik. Acımız büyük, başımız sağolsun" mesajı ile duyurdu.
Ertekin, daha sonra, "Kıymetli HCS Genel Müdürümüz Ufuk Yılmaz beyin cenazesine alınan tedbirler nedeniyle katılamadık. Mesai arkadaşınızı bile son yolculuğuna uğurlayamadığınız bir illet bu. Bu acılı günümüzde Sağlık Bakanlığımıza yapacağımız günlük maske yardım sayısını 50 bine çıkardık. Ve başladık" mesajı ile Sağlık Bakanlığı için günlük maske yapma sayısını 50 bine çıkardıklarını duyurdu.

Erciyes Anadolu Holding’de Ufuk Yılmaz Üzüntüsü

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