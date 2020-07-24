Erciyes Anadolu Holding’den İSO 500 Kutlaması

Türkiye’nin güçlü holdingleri arasında yer alan TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ sıralamasında bu yıl 6 firmasıyla yer aldı.

ISO 500’de başarı gösteren şirketlerin tanıtımları ve başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinliğe Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, Boyteks Genel Müdürü Mehmet Yıldız, Boyçelik Genel Müdürü Levent Yılmaz, Form Sünger Genel Müdürü Metin Uğur, genel müdür yardımcıları, ana bayi yöneticileri, basın mensupları ve çalışanlar katıldı.

Hiçbir başarının tesadüfen olmadığını, takım halinde ciddi ve disiplinli bir çalışmayla ancak sağlanabileceğini vurgulayan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin; ”İnanarak ve yürekten belirtmek isterim ki bu başarının tamamı 12.154 takım arkadaşımın ortak başarısıdır. Bugün Kayseri’den ilk 500’e girmiş 15 şirketin 6 tanesi bizim holdingimize ait şirketler. Başarının gerçek mimarları bu şirketlerin Genel Müdürleridir. Genel müdürlerimiz liderliğinde ve çalışma arkadaşlarımın özverisiyle gerçekleştirilen bu başarı için her birine teker teker teşekkür ediyorum.’ diyerek şirket tanıtımları ve faaliyetlerinin anlatılması konusunda sözü genel müdürlere bıraktı.

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde sıralamaya giren şirket genel müdürlerinin gerçekleştirdikleri sunumların ardından konuşma yapan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; ‘Sanayi Odası’ndan ilk 500’e 15 firmamız girmiş, inşallah ikinci 500’de de çok sayıda firmamız olacak. Tüm Türkiye genelinde Kayserimiz 7. sırada bulunuyor. Erciyes Anadolu Holding’in verileri bizi oldukça mutlu eden rakamlar. Holding bünyesinde en alt kademeden en üst kademeye kadar görev alan herkese çok teşekkür ediyor ve bu firmalarımız adına kendileriyle gurur duyuyorum.” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise konuşmasında ‘Bize bu gururu yaşatan, bizim gözbebeğimiz olan bu topluluğun çok daha başarılı işler ortaya koyacağına canı gönülden inanıyorum. Dünya’da daha fazla Türkiye, Türkiye’de daha fazla Kayseri olması inancımızla ülke ekonomisi ve Kayseri ekonomisine ciddi oranda katkıda bulunan, Kayseri’mize sosyal sorumluluk anlamında da ciddi katkılar sağlama konusunda her zaman en önde olan holdingimizi canı gönülden kutluyorum’ ifadeleriyle duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Konuşma ve sunumların ardından grup olarak sağlanan başarının kutlama pastası yine tüm genel müdürler ve şirketlerin yöneticileriyle birlikte kesilerek, başarıların önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi temennilerinde bulunuldu.

