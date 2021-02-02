Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, Rektör Karamustafa’yı Ziyaret Etti

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Dağı, Kayseri ve bölge turizmi konusunda istişarede bulundular.

Rektör Karamustafa ve Başkan Cıngı, Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Erciyes A.Ş. arasında nitelikli insan kaynakları ve akademik çalışmaları içeren muhtemel işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretin sonunda Rektör Karamustafa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı’ya editörlüğünü yaptığı “Yerelden Küresele Türk Mutfağı” adlı kitabını imzalı olarak takdim etti.



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