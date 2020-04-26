Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kış turizm sezonunda 2020 planlamasını gerçekleştirdiklerini ancak Coronavirüs salgınından ötürü 2 milyon TL civarında Erciyes turizminin zararı olduğunu söyledi.

Aralık, Ocak, şubat ve Mart aylarının Kış Turizm ayları olduğunu ve bu 4 aylık takvim için planlama yaptıklarını ifade eden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bu 4 aylık süreç için hedeflerimizi tutturduk. Zamanında sezonu açtık. Zamanında kapattık. Erciyes’te 31 Mart’a kadar kayak yapıldı. Sadece Nisan’ın sonuna kadar uzatma imkanımız olabilirdi. Bunu yapamadık. Bilindiği gibi Covid19 salgını ülkemizde 11 Mart’ta görülmeye başlandı. Bundan sonraki süreçte bile Erciyes’te hareketlilik yaşandı" dedi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Tesislerimizi ziyaret eden, konaklayan sayısı bu sezon için yüzde 15-20 artış gösterdi. Sezon boyu 2 Milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. 250 Bin civarında kayakçı, Erciyes’te kayak yaptı. Yurt dışı charter operasyonlarında bir sıkıntı yaşamadık. Amerika’dan, Avrupa’dan, Asya’dan, Afrika’dan gelenler oldu. Rusya, Ukrayna, Belarus zaten daimi misafir ülkeler arasında. Covid19 virüs salgını yaşanmamış olsaydı 100-150 bin civarında daha fazla ziyaretçimiz olurdu. Salgından ötürü Nisan ayı rezervasyonları iptal oldu. Bunun da Erciyes kış turizmine zararı 2 milyon TL civarında oldu" açıklaması yaptı.

Erciyes’te zaman zaman günlük olarak 100 Bin civarında misafir ağırladıklarını da dile getiren Cıngı, 2021 planlamalarından da sözetti. Cıngı, "Hafta sona pistte kayakçıların yüzde 20’si yabancı turistten oluşurken hafta içi bu rakam yüzde 40’lara yükseliyordu. 2021 sezonu için tesis ve mekaniklerin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Otopark kapasite artırım çalışması olacak. Özel sektör otel inşaatları olacak. Umarım 2020’den çok daha verimli bir sezonu 2021’de yaşarız" cümleleri kurdu.

