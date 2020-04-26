YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.04.2020 08:52 | Son Güncelleme

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kış turizm sezonunda 2020 planlamasını gerçekleştirdiklerini ancak Coronavirüs salgınından ötürü 2 milyon TL civarında Erciyes turizminin zararı olduğunu söyledi.Aralık, Ocak, şubat ve Mart aylarının Kış Turizm ayları olduğunu ve bu 4 aylık takvim için planlama yaptıklarını ifade eden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bu 4 aylık süreç için hedeflerimizi tutturduk.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kış turizm sezonunda 2020 planlamasını gerçekleştirdiklerini ancak Coronavirüs salgınından ötürü 2 milyon TL civarında Erciyes turizminin zararı olduğunu söyledi.
Aralık, Ocak, şubat ve Mart aylarının Kış Turizm ayları olduğunu ve bu 4 aylık takvim için planlama yaptıklarını ifade eden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bu 4 aylık süreç için hedeflerimizi tutturduk. Zamanında sezonu açtık. Zamanında kapattık. Erciyes’te 31 Mart’a kadar kayak yapıldı. Sadece Nisan’ın sonuna kadar uzatma imkanımız olabilirdi. Bunu yapamadık. Bilindiği gibi Covid19 salgını ülkemizde 11 Mart’ta görülmeye başlandı. Bundan sonraki süreçte bile Erciyes’te hareketlilik yaşandı" dedi.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Tesislerimizi ziyaret eden, konaklayan sayısı bu sezon için yüzde 15-20 artış gösterdi. Sezon boyu 2 Milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. 250 Bin civarında kayakçı, Erciyes’te kayak yaptı. Yurt dışı charter operasyonlarında bir sıkıntı yaşamadık. Amerika’dan, Avrupa’dan, Asya’dan, Afrika’dan gelenler oldu. Rusya, Ukrayna, Belarus zaten daimi misafir ülkeler arasında. Covid19 virüs salgını yaşanmamış olsaydı 100-150 bin civarında daha fazla ziyaretçimiz olurdu. Salgından ötürü Nisan ayı rezervasyonları iptal oldu. Bunun da Erciyes kış turizmine zararı 2 milyon TL civarında oldu" açıklaması yaptı.
Erciyes’te zaman zaman günlük olarak 100 Bin civarında misafir ağırladıklarını da dile getiren Cıngı, 2021 planlamalarından da sözetti. Cıngı, "Hafta sona pistte kayakçıların yüzde 20’si yabancı turistten oluşurken hafta içi bu rakam yüzde 40’lara yükseliyordu. 2021 sezonu için tesis ve mekaniklerin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Otopark kapasite artırım çalışması olacak. Özel sektör otel inşaatları olacak. Umarım 2020’den çok daha verimli bir sezonu 2021’de yaşarız" cümleleri kurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Afyonkarahisar'da tarım aracından düşen kişi öldü

Afyonkarahisar'da tarım aracından düşen kişi öldü

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:08
Sabah
05:40
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.