’Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu’ gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte her hafta sonu ’Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu’ gerçekleştiriyor. Tura katılanlar Türkiye’nin en büyük planetaryumunda ’gökyüzü eğitimi’ alacak ve Erciyes’te gökyüzünü daha yakından tanıyıp, samanyolunu çıplak gözle izleyerek, birbirinden farklı fotoğraf çekebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, şehirde birbirinden güzel sosyal etkinliklerle Kayserililere hizmet etmeye devam ediyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte ’Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu’ düzenliyor. Eğitim turuna katılanlar, Bilim Merkezi’nde uzman astronomlar eşliğinde gökyüzü eğitimi alıp, gezegen ve takım yıldızlarını öğrenecek. Astrofotoğrafçılık ile ilgili teorik temel bilgiler aldıktan hemen sonra da Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı da 2 bin 650 metrede ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü daha yakından tanıyıp, samanyolunu çıplak gözle izleyebilecek. Alınan teorik bilgilerle gezegenler ve yıldızlarla en etkileyici fotoğraflar ortaya çıkacak. Sosyal ve kültürel etkinliklerle örnek olan Kayseri’nin bu tür projelerde her zaman öncülük yapacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kayserimizi imar ederken, şehrimizin sosyalleşmesi yönünde de çalışmalar yapıyoruz. Kayserimizin markası olan Erciyesimiz’den gökyüzüne adeta yolculuk yapılacak. Birçok fotoğraf çekilecek. Muazzam bir keyif. Şimdiden Bilim Merkezimiz de Astrofotoğrafçılık eğitim alanlara bol keyifler dilemek istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde nice eğitimler ve etkinliklerde buluşacağız” dedi.

Her hafta sonu düzenlenen Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu’na katılmak isteyenler www.kayserierciyes.com.tr adresinden başvuru yapabilirler.