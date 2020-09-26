YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Cup basketbol turnuvası:

Erciyes Cup basketbol turnuvası:

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 08:59 | Son Güncelleme

Erciyes Cup Basketbol turnuvasında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

Erciyes Cup basketbol turnuvası:

Erciyes Cup Basketbol turnuvasında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
14. Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ikinci gününde Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 15 sayı önde tamamlayan Fenerbahçe müsabakayı 26 sayı farkla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakamler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu
Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheslek, Ayşe Yılmaz, Olcay Çakır Turgut, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez, Merve Arı, Cecilia Zandalasini, Kiah Irene Stokes
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Kiraz Keleş, Derya Bayar, Zeynep Kalbisağde, İlayda Derman, Melis Gülcan, Ayşenur Gülay Aladağ, Gülse Uğur, Cansu Çolak, Fatma Dikmen, Esra Ural Topuz, Tyhasha Harris
Periyotlar: 1.Periyot:24-9 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 39-24 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 50-39 (Fenerbahçe lehine)

Erciyes Cup basketbol turnuvası:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: "Salgını çok hafife alıyorduk"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: "Salgını çok hafife alıyorduk"
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:34
İkindi
15:57
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.