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Erciyes Cup basketbol turnuvası

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

Erciyes Cup basketbol turnuvasında İzmit Belediyespor ile Nesibe Aydın takımları maçlarını kazandı.Bellona Kayseri Basketbol takımının ev sahipliğinde düzenlenen 14.

Erciyes Cup basketbol turnuvasında İzmit Belediyespor ile Nesibe Aydın takımları maçlarını kazandı.
Bellona Kayseri Basketbol takımının ev sahipliğinde düzenlenen 14. Erciyes Cup Basketbol turnuvasında ikinci gün maçları tamamlandı. Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan ikinci gün maçlarında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Fenerbahçe kazanan takımlar oldular. Günün ilk maçında Beşiktaş ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi. Nesibe Aydın bu maçta rakibini 83-62 yenmeyi başardı. Günün ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile İzmit Belediyespor karşılaştı. İzmit Belediyespor 69-61’lik skorla galip gelen takım oldu. Günün son maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaştı. Kayseri Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan müsabaka Fenerbahçe’nin 50-76’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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