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Erciyes Cup: İzmit Belediyespor:54 - Fenerbahçe:71

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 08:53 | Son Güncelleme

Erciyes Cup basketbol turnuvasında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Erciyes Cup: İzmit Belediyespor:54 - Fenerbahçe:71

Erciyes Cup basketbol turnuvasında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı Fenerbahçe 54-71 kazandı.
14. kez gerçekleştirilen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ilk gününün üçüncü maçında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçı kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat, Elif Emirtekin, Egle Siksniute, Mlica Jovanovic, Cristian Dos Santos
Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheyanne Cheslek, İdil Saçılır, Banu Şimşek, Sevgi Uzun, Merve Arı, Tuğçe Canıtez, Cecilia Zandalasini
Periyotlar: 1. Periyot: 14-10 (İzmit Belediyespor) 2.Periyot: 20-17 (İzmit Belediyespor) 3.Periyot: 8-23 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 12-21 (Fenerbahçe)
Devre: 34-27 (İzmit Belediyespor)

Erciyes Cup: İzmit Belediyespor:54 - Fenerbahçe:71

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