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Erciyes Cup tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.09.2020 08:48 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 14’üncüsü yapılan Erciyes Cup sona erdi.Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlikspor’u 80-76’lık sonuçla mağlup etti.

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 14’üncüsü yapılan Erciyes Cup sona erdi.
Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlikspor’u 80-76’lık sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Öznur Kablo Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 90-51’lik sonuçla mağlup etti. Üçüncü maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol’u 87-67’lik sonuçla mağlup etti.
Oynanan müsabakaların ardından 14.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup’ta Fenerbahçe oynadığı 3 maçını da kazandı. Nesibe Aydın Gençlikspor, İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş ise üç maçını da kaybetti.
Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;
1.Gün
Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 52-74
İzmit Belediyespor- Fenerbahçe 54-71
Beşiktaş-Hatay B.B.spor 76-87
2.Gün
Beşiktaş-Nesine Aydın 62-83
İzmit Belediyespor-Hatay B.B.spor 69-61
Bellona Kayseri-Fenerbahçe 50-76
3.Gün
İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın 80-76
Fenerbahçe-Beşiktaş 90-51
Hatay B.B.spor- Bellona Kayseri 87-67

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