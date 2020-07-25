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"Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali" ertelendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.07.2020 12:27 | Son Güncelleme

"Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali" ertelendi

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda düzenlenmesi planlanan "Erciyes Festa 2200 Bisiklet Festivali"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan festival, koronavirüs salgınındaki öngörülemeyen vaka artışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Açıklamada festivalin düzenleneceği tarihle ilgili bilgilendirmelerin Erciyes AŞ sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

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