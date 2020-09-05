YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Grand Prıx Kapadokya etabı tamamlandı

Erciyes Grand Prıx Kapadokya etabı tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.09.2020 08:52 | Son Güncelleme

Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları ikinci gününde Grand Prix Kapadokya etabı ile devam etti.

Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları ikinci gününde Grand Prix Kapadokya etabı ile devam etti. Toplamda 300 kilometre pedal çevrilen parkurda Ukrayna Kadın ve Erkek Bisiklet Milli takımı altı dereceden dördünü elde etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kaytur A.Ş İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kapadokya etabı ile devam etti.
Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 13 ülkeden 120 sporcu yarışların ikinci gününde Kayseri’nin Develi ilçesinden başlayıp, Yeşilhisar ve Yahyalı İlçelerini aşarak pedal çevirdi. Kadın bisikletçiler 120 kilometre, Erkekler ise 180 km’lik mesafe kat etti.
Grand Prix Kapadokya etabını erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Mykhaylo Kononenko birinci, Rusya Bisiklet Milli Takımı’ndan Ivan Smirnov ikinci, yine Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Vitaliy Buts üçüncü oldu. Kadınlarda ise; Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Valeriya Kononenko birinci aynı takımdan Olha Kulynych ikinci olurken Rusya’nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı’ndan Aigul Gareeva üçüncülüğü elde etti. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.
Sporcular 5 Eylül Cumartesi günü Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt. etabında Kayseri’nin Talas ilçesinden başlayıp şehir merkezinden geçerek Özvatan ve Felahiye istikametinde devam edecek daha sonra Kayseri Bilim Merkezi’ndeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'e bir şok daha! Mekanı...Ece Erken'e bir şok daha! Mekanı...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Karantin’da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor
Karantin’da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:04
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.