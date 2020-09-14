YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Kayak Merkezi "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü

Erciyes Kayak Merkezi "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

Erciyes Kayak Merkezi "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi, turizm sitesi Tripadvisor tarafından "2020 Travellers Choice" ödülüne layık görüldü.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Erciyes, son teknoloji ürünü teleferikleri, global sportif başarıları, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkanları ile her yıl gezginlerin takdirini topluyor.

Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat işletmelerine verilen Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası'nın ardından şimdi de 2020 Travellers Choice ile ödüllendirildi.

Tripadvisor, bu ödülü ziyaretçilerden sürekli yüksek puanlı yorum alan ve mükemmel bir konukseverlik taahhüdü sergileyen dünyadaki belirli sayıda işletmeye veriyor.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Erciyes Dağı, ülkemizin ilk ve tek destinasyon yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ tarafından profesyonel bir anlayışla yönetiliyor. Sürdürülebilir kaliteli hizmet politikamızın her yıl global çaptaki bu tarz ödüllerle taçlanması doğru yolda olduğumuzun da önemli bir delili. Bu gibi değerli ödüller şevkimizi daha da artırıyor ve çıtayı sürekli üst seviyelere çıkarmamıza vesile oluyor. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli, yabancı misafirlerimizin şehrimizden yüzde 93 memnun ayrılması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Benimsemiş olduğumuz vizyona paralel olarak Kayserimizi ve en önemli değeri olan Erciyes'i global çapta marka yapma hedefimize ulaşmak için sürekli gayret göstermeye devam edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:12
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.