Erciyes Kayak Merkezi için Kayseri'ye haftada 10 uçak inecek

KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, önümüzdeki günlerde yabancı turistlerin geleceğini belirterek, Kayseri'ye haftada 10 uçağın ineceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cıngı, yeni kış sezonu öncesi Erciyes Kayak Merkezi'ndeki son durumu ve alınan salgın tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Cıngı, yaklaşık 9 aydır dünya gündeminin yeni tip koronavirüs ile sarsılmış durumda olduğunu ve tüm dünyanın bu salgınla nasıl mücadele edileceği konusunda çok ciddi imtihan verdiğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezonu iyi geçireceğini umut ettiklerini ifade eden Cıngı, şu bilgileri verdi:

"Pandemi sebebiyle özellikle Alp ülkelerine gidemeyecek, hava sahasının sınırlandırılması, seyahat engelleri gibi tedbirler kapsamında bu ülkeleri ziyaret edemeyecek olan eski Sovyetler pazarı, çok yoğun bir ilgiyle Erciyes'e geldi. Yaz boyu birçok operatör ve acenteyle toplantılar yaptık. Bu gelen misafirlerimiz şehir merkezimizdeki ve Erciyes'teki otellerden rezervasyonlarını yaptırdı."