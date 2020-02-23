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Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri ve çevre illerden gelen kayak severler, hafta sonu tatilini fırsat bilerek Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde kayak merkezine gelen kayakseverler ve vatandaşlar, Tekir, Develi, Hisarcık ile Hacılar Kapı'daki pistlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metreye ulaştığı kayak merkezine gelen Savaş Korkmaz Yürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta sonu Erciyes'e geldiğini ve kayak yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla Adana'dan geldiğini belirten Gülgün Yıldırım ise yoğunluk olsa da kayak merkezinde eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti.

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Erciyes hafta sonu Kayseri yoğunluk

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