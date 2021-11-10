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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

10.11.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Yağmurun etkili olduğu Kayseri kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece ölçüldü.

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