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Erciyes Kayak Merkezi’nin giriş kapısı olan Hisarcık Mahallesi’nde yollar yenileniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları farklı noktalarda hız kesmeden devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları farklı noktalarda hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Hisarcık Mahallesi’nde çalışmalara başlanarak iki sokakta sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
İlçe genelindeki asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hisarcık Mahallemizde 2 sokakta asfaltlama çalışması yaptık. Erciyes Kayak Merkezinin giriş kapısı olan Hisarcık Mahallesi’nde yollarımızı yeniliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi’mizin her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimize yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm imkânlarımızı daha konforlu ve seri bir ulaşım için seferber ediyoruz. Yol medeniyettir, bu bilinçle daha önce belirttiğim gibi ilçemizde bozuk yol bırakmamak adına büyük bir özveri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de imkânlarımız ölçüsünde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla, mevsim şartları el verdiği zamana kadar yol yapım çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

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