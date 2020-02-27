YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.02.2020 12:13 | Son Güncelleme

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri ile eğlence hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlayarak öğrenimleri sırasında öğrencileri maddi olarak desteklemeyi amaçlayan protokol gereği öğrenci mülakatı Uygulama Oteli’nde yapıldı.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri ile eğlence hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlayarak öğrenimleri sırasında öğrencileri maddi olarak desteklemeyi amaçlayan protokol gereği öğrenci mülakatı Uygulama Oteli’nde yapıldı. Okul protokol kapsamında eşleştirilen Antalya bölgesi Belek otellerinden Gloria Hotels&Resort, Cornelia Hotels&Golf&SPA ve TT Hotels TUİ Grubu yöneticileri 9-10 ve 11. sınıflardan öğrenci seçimi yaptı.
Okul Müdürü Veyis Doğan protokol hakkında bilgiler vererek; “Protokol kapsamında eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrenciler alanına uygun birimde sektörün faal olduğu sürede diğer çalışanların hak ve sorumlulukları çerçevesinde kadrolu olarak mevzuata uygun istihdam edilecektir. Öğrenci mezun olduktan sonra asgari 8 ay olmak üzere ilgili işletmede istihdam edilir. Öğrenci 8 aylık süreyi 4’er aylık dönemler halinde çalışarak tamamlayabilir” ifadelerine yer verdi.
Mülakata katılan 265 öğrenciden 115 öğrenci burslu staj yapmak için seçilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.