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Erciyes Teknopark’ın desteklediği ‘Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı’, Eskişehir’de düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) ev sahipliğinde ve Erciyes Teknopark’ın desteğiyle ‘Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı’ TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlendi.Yurt içinde mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nde kullanılması adına Eskişehir’de gerçekleştirilen çalıştay ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) ev sahipliğinde ve Erciyes Teknopark’ın desteğiyle ‘Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı’ TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlendi.
Yurt içinde mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nde kullanılması adına Eskişehir’de gerçekleştirilen çalıştay ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:
” 2017 yılında GÖKBEY helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla Turboşaft Motor Geliştirme Projesi başlatıldı. Devam etmekte olan proje kapsamında ihtiyaç duyulan birçok alt sistemin ve test altyapılarının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması için projenin ana yüklenicisi olan TEI yerli firmalarla görüşmeler gerçekleştirmek için bu çalıştayın düzenlenmesini sağladı. 2017 yılından itibaren Erciyes Teknopark olarak savunma sanayimizin millileştirilmesi adına “Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı” ve “Milli Güç Çalıştayı” ile Kayseri’deki akademisyenlere, girişimcilere ve sanayicilere yeni bir rota belirleyip bu sektöre Kayseri adına katkı sağlayabilmeyi hedefledik. Bu hedef kapsamında Eskişehir’de TEI ev sahipliğinde düzenlenen Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı’na ikinci kez katkı sunarak, B2B görüşmeleri konusundaki tecrübelerimizi Eskişehir’e taşıdık. Bu projede yer alacak firmaların, proje kapsamında edineceği kabiliyetlerin orta ve uzun vadede Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiine önemli ve sürekli katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Bölgemizdeki geleneksel sanayi anlayışını teknolojik tabanlı sanayiye dönüştürmek amacı ile çalışmalar yapan Erciyes Teknopark olarak, tüm bu hizmetlerimizin ve gayretlerimizin ülkemizin savunma teknolojilerinin gelişmişlik düzeyine katkı sunacağına inanarak bu alandaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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