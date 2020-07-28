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Erciyes Teknopark'ta "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu" birinciliği sevinci

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Erciyes Teknopark'ta "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu" birinciliği sevinci

KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark takımı, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu"nda infografik alanında birinci oldu.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yazılı açıklamasında, teknolojiyi kullanarak darbelerin nasıl önüne geçilebileceği, darbenin tekrar yaşanmasını engelleyebilecek sistemlerin geliştirilmesi gibi konularda düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'na, Erciyes Teknopark olarak infografik alanında katıldıklarını belirtti.

Bu kategoride, darbelerin önceden algılanmasına yönelik sistem önerileri ile darbeleri zorlaştıracak haberleşme alt yapısı ve sistemleri için çözüm önerilerinde bulunduklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Düzenlenen bu hekaton, askeri darbeler konusunda ilk ve tek big data analizi çalışmasına da olanak sağlamıştır. Bu hekaton son 100 yıldır tüm dünyada gerçekleşen, büyük etkilere sahip askeri darbelerin datalarını, oluşturulan yenilikçi uygulamalar ve infografikler sayesinde analiz edilebilmesi için bir fırsat sunmuştur. Böylesine önemli bir etkinliğe katılarak, Erciyes Teknopark olarak Türkiye birincisi olduğumuz için son derece mutlu ve gururluyuz. Elde edilen başarıdan dolayı Erciyes Teknopark takımında yer alan tüm ekip üyelerimizi tebrik ediyorum."

Demokratik hükumetlere teknolojiyi kullanarak askeri darbeleri nasıl önleyecekleri konusunda yol gösterebilmek amacıyla "Darbeleri anlamak, analiz etmek ve engellemek amacıyla sistemler kurgulamak" ana fikri ile düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nda, iki kategoride 35 takımın darbelere karşı proje üretmişti.

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