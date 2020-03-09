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Erciyes Teknopark’ta Horizon 2020 Programı ERC Bilgi Günü Etkinliği Düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.03.2020 09:29 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) araştırmacılarına Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Fonlarından olan konu bağımsız ve ortaksız başvuru yapılabilen ERC Consolidator Grants ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak düzenlenen ERC Bilgi Günü etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

Erciyes Teknopark’ta Horizon 2020 Programı ERC Bilgi Günü Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) araştırmacılarına Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Fonlarından olan konu bağımsız ve ortaksız başvuru yapılabilen ERC Consolidator Grants ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak düzenlenen ERC Bilgi Günü etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi; “European Research Council (ERC), özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli kurumudur. ERC fonları, AB tarafından sağlanan diğer fonlardan farklı olarak bir araştırma grubuna değil, ortaksız olarak tek bir araştırmacıya verilir. Avrupa Araştırma Konseyi öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek fonlamaktadır. 2.5 milyon euro’ya kadar proje fonu desteği alınabilen ERC programı kapsamında Avrupa’daki üniversiteler arasında rekabeti artırmayı ve üniversitelerin en iyi araştırmacıları en iyi çalışma koşullarında istihdam edebilmelerini hedeflemektedir. ERC tarafından alınan kararlar ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’da son yıllarda ERC ile desteklenen proje sayısını artırabilmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı, ERC Ödül Programı, ERC Eşik Üstü Ödül Programı ve ERC Transfer Ödülü Programı araştırmacıların proje önerilerini geliştirmeleri ve projelerini Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütmelerini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca ERC değerlendirmelerinden fonlanmayan proje önerilerinin iyileştirilmesi amacıyla ulusal kaynaklardan bir süre fonlanması, yürümekte olan ERC projelerinin gerekçe gösterilmesi durumunda ek ulusal fon alabilmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz de Erciyes Üniversitesi araştırmacılarının bu önemli fon kaynaklarından yararlanabilmeleri adına bilgi günü etkinlikleri ile onları detaylı şekilde bilgilendirip, proje yazmaları için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”

Erciyes Teknopark’ta Horizon 2020 Programı ERC Bilgi Günü Etkinliği Düzenlendi

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