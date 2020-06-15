Erciyes Teknopark’tan KOBİ’lere Ücretsiz Nitelikli Mentorluk Hizmeti

KOBİ’lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılan TÜBİTAK 1601 BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı sonucunda, Erciyes Teknopark’ın proje önerisi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan 11 proje arasında yer aldı.

Bu kapsamda Erciyes Teknopark Mentor Arayüzü Programı kapsamında KOBİ’lere 18 ay boyunca ücretsiz mentorluk hizmeti verebilecek. Erciyes Teknopark Mentor Arayüzü Programı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:

“TÜBİTAK, TEYDEB desteği almış KOBİ’lere BİGG+ isimli yeni bir destek sunmaktadır. TÜBİTAK, KOBİ’lerin uygun mentorlar ile eşleştirilmesi ve sürecin yönetilmesi yetkisini sadece 11 uygulayıcı kuruluşa vermiştir. Erciyes Teknopark da TÜBİTAK tarafından seçilen bu desteği verebilecek 11 uygulayıcı kuruluş arasında yer alabilme başarısını göstermiştir. Bu program kapsamında Kayseri ve çevresinde faaliyet gösteren KOBİ’lere mentorluk hizmeti sunulacaktır. Bu destek kapsamında bize gelen başvurular değerlendirildikten sonra seçilen KOBİ’ler alanında uzman nitelikli mentorlardan 18 ay boyunca ücretsiz şekilde danışmanlık hizmeti alabileceklerdir. Program kapsamında 18 ay boyunca uygulanacak mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde aşağıdaki etkileri oluşturması hedeflenmektedir. ciroda artış, yeni pazarlara giriş, yurt dışına satış ya da mevcut yurt dışı satışlarında artış, ürün geliştirme süreç iyileştirme, rekabet üstünlüğü elde etme. Programa katılmak ve mentorluk hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanmak isteyen KOBİ’ler www.erciyesmentors.com adresinden başvurularını 22 Haziran 2020 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.”

