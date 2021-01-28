Erciyes turizmi Latin Amerika pazarına açılıyor

KAYSERİ (AA) - Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi'nde, Latin Amerika ülkelerinden gelen turizmciler ağırladı.

Yapılan küresel tanıtım ve pazarlama faaliyetleri neticesinde son yıllarda Rusya, Ukrayna, Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden on binlerce yabancı turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası pazarlama çalışmalarını Latin Amerikalı turizm profesyonelleri ile sürdürüyor.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı yaptığı açıklamada, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'dan gelen 30 seyahat acente ve tur operatörüne, sunum yaptıklarını belirtti.

Erciyes'in uluslararası pazarda tanınmaya başlandığını aktaran Cıngı, "Erciyes'i yönetmeye başladığımız günden itibaren hem ülke içinde hem de yurt dışında dağımızı tanıtmaya, pazarlamaya ve ülkemize yabancı turist getirmeye çok uğraştık. İlk olarak Rusya, Ukrayna pazarlarına yoğunlaşmıştık. Son 4 yıldan bu yana Rusya'dan başlayan charter seferleri diğer ülkelere de yayılarak hem uçak sayısı hem de gelen insan sayısı iyi bir noktaya ulaştı." ifadelerini kullandı.