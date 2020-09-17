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Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'na Velo Erciyes MTB etabıyla devam edildi.

Sporcular, Velo Erciyes MTB etabında bireysel olarak zaman karşı yarıştı.

Elit erkekler, elit kadınlar ve junior kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular 4,3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Yarışlar sonucunda elit erkeklerde Ukraynalı Hennadi Moiseiev birinci, Abdulkadir Kelleci ikinci, Ukraynalı Tom Reho ise üçüncü olurken, elit kadınlar ilk sırayı Ukraynalı Maria Sherstiuk, ikinciliği aynı ülkeden Iryna Slobodyan, üçüncülüğü Semra Yetiş elde etti.

Junior erkekler kategorisinde Furkan Akcam birinci, Ahmet Edebali ikinci, Ahmet Tekin de üçüncü oldu.

İki sporcunun katıldığı junior kadınlar kategorisinde İremnur Korkmaz birinci, Melike Yiğit ikinci sırada yer aldı.

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