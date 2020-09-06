KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü gününde, Grand Prix Mount Erciyes etabı koşuldu.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya'dan120 sporcu, yarışların üçüncü gününde Kayseri'nin merkez ilçesi Talas'tan başlayıp, Özvatan ve Felahiye ilçelerini aşarak pedal çevirdi.

Kadın bisikletçilerin 135 kilometre katettiği yarışta, Rusya'dan Maria Novolodskaya birinci, Ukranya'dan Valeriya Kononenko ikinci, Rusya'dan Aigul Gareeva üçüncü oldu.

Erkeklerin 158 kilometrelik mesafe katettiği etapta ise Rusya'dan Ivan Smirnov birinciliği, aynı ülkeden Gleb Syritsa ikinciliği, Ukrayna'dan Mykhaylo Kononenko üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

