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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

03.06.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde sanatçı Fatma Turgut konser verdi.

​​​​​​​Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen şenliğin üçüncü günü çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Sabah sporu ile başlayan program, ödüllü yarışmalar, ERÜ Dans Topluluğu gösterisi, öğrenci müzik grupları ve öğrenci performans gösterileri ile devam etti.

Sanatçı Fatma Turgut'un sahne aldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik yarın sanatçı Feridun Düzağaç konseri ile sona erecek.

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