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Erciyes Üniversitesi’nde Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aşı adayının ilk dozu gönüllülere yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:39 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi’nde önemli aşamaya gelindi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi’nde önemli aşamaya gelindi. Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Covid-19’a karşı geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı.
Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, ülkemizdeki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkemizin diğer yerli aşıların geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM’da ilk gönüllü olan Nazif Durna’ya yapıldı.
Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna konuşmasında aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durna, inşallah insanlara umut olurum diyerek, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ERAGEM tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek Faz 1 çalışmalarının önümüzdeki yıl Ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi.
Rektör Çalış, şunları kaydetti: “Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Covid-19’a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Rektör Çalış, ayrıca İKUM’un geliştirilen diğer Covid-19 aşılarını Faz 1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye’deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.
Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.
Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 05 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. ERUCOV-VAC inaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecektir.

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