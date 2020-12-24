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Erciyes Üniversitesi’ne TÜBA’dan 2 Ödül

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.12.2020 12:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan; TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP’ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan ’2020 Yılı TÜBA Ödülleri’ sahiplerini buldu.Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan; TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP’ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan ’2020 Yılı TÜBA Ödülleri’ sahiplerini buldu.
Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı ’Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi’ kapsamındaki çalışmaları ile ’TÜBA-GEBİP’ ödülüne layık görüldü. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş ise, Tarihsel Eleştiri Yöntemleri (Tenkidi ve İslami Rivayetlere Uygulanması Sorunu) başlıklı eseriyle TÜBA tarafından ’Bilimsel Telif Eser Ödülleri’ kapsamında ’Kayda Değer Eser Ödülü’ almaya layık görüldü.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş’ı tebrik etti.

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