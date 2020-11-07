YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes yeni sezonda yabancı turistlerin gözdesi olacak

Erciyes yeni sezonda yabancı turistlerin gözdesi olacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.11.2020 11:35 | Son Güncelleme

Son yıllarda milyonlarca turisti ağırlayan Erciyes Dağı yeni sezonda da yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelirken aralık ayında Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan charter seferleri düzenlenecek - Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı: - "Bu sene her hafta en az 8 uçak yabancı turist bekliyoruz. Düzenli olarak her hafta 8 uçağımız Kayseri'ye inecek ve Erciyes'te bu misafirleri yedi günlük paketlerle misafir edeceğiz"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e gelen yabancı turist sayısı her geçen yıl artarken, global operatörlerle yapılan anlaşmayla aralık ayında başlayacak charter seferlerinde de artış öngörülüyor.

Charter seferlerine 2017 yılında başlayan Erciyes, bu süreçte Rusya, Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Belarus'tan binlerce turist çekti.

Kayak merkezine ulaşım yakınlığı, Kapadokya bölgesine ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, uygun fiyat politikası, konaklama tesisleri ve hizmet kalitesiyle her geçen gün daha çok ilgi çeken kayak merkezi için yılbaşında 15 charter seferi düzenlenecek.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, charter seferlerinin öneminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Erciyes Dağı'nda sunulan hizmetten herkesin memnun kaldığını belirten Cıngı, şunları dile getirdi:

"Son dört yıldır başlayan yabancı turist sayısının bu sene de artmasını bekliyoruz. 2017-2018 kışında ilk olarak Rusya'dan ilk yabancı gruplarımızı ağırlamıştık. Erciyes'in sahip olduğu altyapı, havaalanı yakınlığı, Kapadokya bölgesinde olması, Kayseri gibi 6 bin yıllık bir medeniyetin tarihine sahip bir şehir olması, şehir merkezine 15 dakikada bulunması, ulaşım konforu gibi faktörler yabancıların Erciyes'e olan ilgisini, hayranlığını arttırıyor. Her sene neredeyse iki katından fazla büyüyoruz. Geçen yıl haftada 4 uçuşla gelen misafirleri konuk ettik. Bu sene aslına bakarsanız 'Kovid-19 biraz da Erciyes'e yaradı' diyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkeleri birçok ülkeye uçuş yasağı koydu, dolayısıyla bu sene Erciyes'in sahip olduğu şöhret daha fazla yabancı turist gelmesine vesile olacak gibi görünüyor."

Global operatörlerle geçen ay toplantı yapıldığını aktaran Cıngı, Kayseri'ye gelen temsilcilerin otelleri incelediğini vurguladı.

"Rusya'dan çok büyük ilgi var" diyen Cıngı, hem şehir merkezinde hem de Erciyes'te kurulu otellerin Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan 27 Aralık'ta başlayacak charter seferleriyle çok sayıda yabancı turisti ağırlayacağını vurguladı.

- Şehre önemli ekonomik katkı sağlıyor

Yatak kapasitesi konusunda henüz istenilen seviyeye gelinmediğini anlatan Cıngı, yeni yapılan otellerle bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Cıngı, geçen yıllarda 4 charter seferi düzenlendiğini belirterek, "Bu sene her hafta en az 8 uçak yabancı turist bekliyoruz. Düzenli olarak her hafta 8 uçağımız Kayseri'ye inecek ve Erciyes'te bu misafirleri yedi günlük paketlerle misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları anketlerde yabancı misafirlerin memnuniyet oranının yüzde 100 olduğuna değinen Cıngı, çalışmaların meyvelerini verdiğini vurguladı.

Şehre önemli ekonomik katkı sağlandığını anlatan Cıngı, "Bizim hedefimiz aslında ABD, Almanya, Fransa, İsviçre gibi kayağın çok yoğun olduğu, insanların kayak turizmi için yurtdışına gittiği ülkeler." dedi.

Kayseri için bir ilkin yaşandığına da değinen Cıngı, Kiev-Kayseri arasında direkt uçuşların her perşembe ve pazar günü düzenleneceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzurum’da mesafeli satış mağduriyeti artıyor
Erzurum’da mesafeli satış mağduriyeti artıyor
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bahçeye uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bahçeye uçtu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
Kuyumcu çetesi tutuklandı
Kuyumcu çetesi tutuklandı
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:27
İkindi
15:14
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
DoktorÖZ Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış:
DoktorÖZ Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış:
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.