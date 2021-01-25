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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için yatırım toplantısı

25.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmalarının değerlendirildiği yatırım toplantısı düzenledi. Büyükkılıç, Erciyes’in aranılan, uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olmasının yanı sıra kamp merkezi, spor merkezi ve termal merkez olmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes’in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmaları kapsamında KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları ile yatırım toplantısında bir araya geldi. Toplantıda kamp merkezine su temini konusu da masaya yatırıldı.
Toplantıda yaptığı açıklamada, Erciyes’i sadece üç ya da dört ay kayak merkezi olarak anılmaktan öte sporun merkezi haline getirme odaklı çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu bağlamda 2 tane Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizde futbol sahasını hayata geçirdik, ihale ile hak sahiplerine teslim ettik ve çalışmalarını sürdürüyor. Tabi yoğun bir talep söz konusu olunca 6 tane daha saha yapmak suretiyle buradaki potansiyele hizmet amacıyla çalışmalarımızı yürütme ve artırma yönünde karar aldık” dedi.
“SICAK SUYA ERİŞECEĞİMİZE İNANIYORUM”
Büyükkılıç, buradaki yapılacak olan kamp merkezindeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla da KASKİ ile işbirliği halinde su temini konusunda ‘neler yapabiliriz’ konusunu da değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Amacımız Erciyes’imizi sadece bir kayak merkezinden öte kamuoyunda beklentilere cevap verecek şekilde sunmaya çalışmaktır. Takdir edersiniz bu bağlamda ayrıca termal boyutu ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MTA ile yaptığımız protokol gereği burada yaptığımız çalışmalar da hızla devam ediyor. İnşallah 3-4 aylık bir süreç sonrasında sıcak suya erişeceğimize inanıyor ve umuyoruz. Bu konuda da Cenab-ı Allah darda koymasın diye de dua ve temennide bulunuyoruz. İyi niyetli adımlar atıyoruz, iyi niyetle çalışmalar yapıyoruz.”
“ERCİYES, ARANILAN MERKEZ OLMAYA DEVAM EDECEK”
Konuşmasında ‘Amacımız Kayseri’mize hizmet etmek. Kayseri’mizin turizm potansiyelini, kayak merkezi, termal, yüksek irtifa spor merkezi potansiyelini insanlığın hizmetine sunmak’ diyen Başkan Büyükkılıç, “Burada yapacağımız spor salonu ile burada yapılacak Gençlik Spor Bakanlığımızdan destekli kapalı olimpik yüzme havuzu projesiyle de daha da zenginleştireceğimizi umuyoruz. Ayrıca otel bağlamında yatırımcılarımızın da hızla çalışmalarını sürdürdüğünün farkındayız. Bu konuda da inşallah Erciyes, aranılan, uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi ve kamp merkezi, spor merkezi ve termal merkez olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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