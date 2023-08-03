YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımları ağırlamaya devam ediyor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımları ağırlamaya devam ediyor

03.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüksek rakımda konforlu tesislerde spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımları ağırlamaya devam ediyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehre kazandırılan ve 1850 metre yükseklikte 2 futbol sahası ile hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol başta olmak üzere farklı branşlarda profesyonel spor takımlarının ve sporcuların tercih ettiği kamp merkezi oluyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yaz, kış olmak üzere 12 ay sporun merkezi olma yolunda ilerlerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Gençlerbirliği ve İstanbulspor kampını tamamlarken, Adıyamanspor merkezde çalışmalarını sürdürüyor. Kamp alanında Erciyes’i cazibe merkezi haline getirecek olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde futbol dışında farklı branşlar olan, kayak, bisiklet, atletizm, güreş, okçuluk takımları ile profesyonel sporcular da kamp yapıyor.

YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NDE YENİ PROJELER YÜKSELİYOR

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 1850 metre rakımda 2 futbol sahası ile profesyonel takımlara hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde 4 adet sahanın da yapımı tamamlandı. Çalışmaları süren proje çerçevesinde toplam saha sayısı 8’e yükseltilirken merkezin olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti ve fitness merkezi ile profesyonel sporcuların ve takımların gözdesi haline getirilmesi hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de keçiboynuzu hırsızları jandarma ekiplerince yakalandıMersin’de keçiboynuzu hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 2 yaralıYolcu otobüsü tıra çarptı: 2 yaralı
400 kınalı keklik doğaya salındı400 kınalı keklik doğaya salındı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:34
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
19:55
Yatsı
21:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Şubat eczanesi
Melikgazi
Dedeoglu eczanesi
Kocasinan
Eşrefoğlu eczanesi
Talas
Mermerkaya eczanesi
Kocasinan
Eylül eczanesi
Melikgazi
Bahadir eczanesi
Talas
Çilingir eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.