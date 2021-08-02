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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ulusal basın temsilcilerine tanıtıldı

02.08.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ulusal basın temsilcilerine tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bölümü hizmete açılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ulusal basın temsilcilerine tanıtımı yapıldı.

Misafirleri kamp merkezinde karşılaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tesis hakkında bilgiler verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Büyükkılıç, merkezin 1800 metre rakımda kurulduğunu söyledi.

Tesislerin dünya standartlarında olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "2 sahayı hayata geçirdik, 6 saha daha yapılıyor. Şu andaki iki sahanın yanında fitness center tesisleri hizmet veriyor. İhalesini yaptığımız kapalı olimpik yüzme havuzu ve spor salonuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Sadece futbola özgü değil, tüm takımlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erciyes'teki çalışmalarda Kayseri'nin diğer paydaşları Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Erciyes Üniversitesi ve Kayserispor'dan da öneriler alındığını aktaran Büyükkılıç, "Şu an Kosova'dan bir takım burada kampta. Erciyes Kayak Merkezi dünya standartlarında 19 mekanik tesis, 34 pist, 100 kilometreden uzun pist uzunluğuna sahip. Biz böyle bir ortamın sadece 4 aya özgü etkinlikle kalmaması, yayla, kamp turizmi, yüksek irtifa merkezi gibi çalışmalarla Kayseri'nin bu imkanlardan 12 ay boyunca yararlanması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise tesislerin kendileri için de çok önemli olduğunu belirtti.

Tesislere kamp için gelen takımlarla hazırlık maçları yaptıklarını anımsatan Gözbaşı, "Bu tesislerle Kayserispor'un yurt dışı kamp ihtiyacı kalmadı. Tesislerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Burasının daha da büyüyerek, büyük takımların da gelebileceği cazibe merkezi olabilmesi için kulüp olarak katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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