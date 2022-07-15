Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne futbol takımlarının ilgisi artıyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kış aylarında yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kurulan 1840 rakımlı yüksek irtifa kamp merkezine futbol takımlarının ilgisi artıyor.

Hizmete açıldığı geçen yıl 7 takımı ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu yıl 3 takım birinci etap kampını tamamladı, Süper Lig ekipleri Alanyaspor ile MKE Ankaragücü çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde 10 takım daha sezona hazırlanacak.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi işletmecisi Serkan Çeri, AA muhabirine, merkezin kuruluşunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin önderlik ettiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da önemli destek verdiğini belirtti.

Geçen yıl hizmete açılan merkezde 7 takımı ağırladıklarını aktaran Çeri, "Geçen yıl Irak Milli Takımı dahil 7 futbol takımı burada kamp yaptı. Bu yıl ise 15 takım burada kamp yapmış olacak. Kamp anlamında Erciyes'in önü açık. Belediyenin yapımına devam ettiği 6 saha daha var. Seneye o tesisler de bitince burası Türkiye'nin en yoğun kamp merkezi olabilir. Şu anda iki Süper Lig takımı aynı anda kamp yapıyor." diye konuştu.

Çeri, bu yıl Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih eden takımlar arasında Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Samsunspor ve Gençlerbirliği'nin bulunduğunu söyledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yurt dışından da talep geldiğini belirten Çeri, "Ancak iki sahamız olduğu için onlara yer kalmadı. Hollanda ve Belçika süper liglerinden talep vardı. Şu an burada kamp yapan takımlar rezervasyonlarını mart-nisan aylarında yaptırdığı için Avrupa takımlarını bu yıl ağırlayamayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Oyuncular izin günlerinde Kapadokya'yı geziyor"

Takımların Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etmesinde birçok etken olduğunun altını çizen Çeri, şunları kaydetti:

"Merkezin 1800 metre yükseklikte olması buranın en çok tercih edilme sebeplerinden biri. Burada alyuvarlar ve beyaz kanın hareketlenmesini sağlayarak doğal doping alıyorsunuz. Türkiye'de bu mevsimde 35-40 derece hava sıcaklığı varken burada 20-22 derecede antrenman yapılıyor. Bu özelliği de takımların tercih etme nedenlerinden biri. Burası Kapadokya'ya yakın olduğu için oyuncular izin günlerinde o bölgeyi de geziyor. Türk takımları uzun yıllardır başka ülkelerde kamp yapıyor. Bu tesis kurulduktan sonra artık yurt dışına gidip büyük paralar ödeyip kamp yapmalarına gerek kalmadı. Burada yurt dışına ödedikleri paranın 4'te 1'ini vererek çok daha kaliteli hizmet alabilirler. Aslında bizim için en çok gurur duyduğumuz tarafı bu. Dövizi ülkemizde tutuyoruz."

