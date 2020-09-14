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Erciyes’e 2020 Travellers’ Choıce Ödülü

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Dünyada ilgi çeken yerler arasına bulunan Erciyes Kayak Merkezi dünyanın en önemli turizm sitesi Tripadvisor tarafından 2020 Travellers Choice ödülüne layık görüldü.Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş kayak merkezi haline gelen Erciyes, son teknoloji ürünü teleferikleri, imza attığı global sportif başarıları, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkânları ile her yıl gezginlerin takdirini toplamaya devam ediyor.Ülkemizde kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat işletmelerine verilen Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası’nın ardından şimdi de 2020 Travellers’ Choice ile ödüllendirildi.

Erciyes’e 2020 Travellers’ Choıce Ödülü

Dünyada ilgi çeken yerler arasına bulunan Erciyes Kayak Merkezi dünyanın en önemli turizm sitesi Tripadvisor tarafından 2020 Travellers Choice ödülüne layık görüldü.
Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş kayak merkezi haline gelen Erciyes, son teknoloji ürünü teleferikleri, imza attığı global sportif başarıları, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkânları ile her yıl gezginlerin takdirini toplamaya devam ediyor.
Ülkemizde kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat işletmelerine verilen Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası’nın ardından şimdi de 2020 Travellers’ Choice ile ödüllendirildi. Erciyes, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve en son olarak 2019 yılında da gezginler ve ziyaretçilerin yapmış olduğu yorumlar neticesinde konuklarının puanları ile mükemmellik ödülü almıştı.
28 farklı dilde 49 web sitesi, yaklaşık 96 milyon üye, 867 milyonun üzerinde yorum ve aylık 463 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük seyahat sitesi olan Tripadvisor, bu ödülü ziyaretçilerden sürekli olarak yüksek puanlı yorum alan ve mükemmel bir konukseverlik taahhüdü sergileyen dünyadaki belirli sayıda işletmeye veriliyor.
Türkiye’nin dağ yönetimi konusundaki en yetkin Destination Management Organization (DMO)’su Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET belgeleri ile ülkemizde Hizmet Kalite Standartları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Uluslararası Tanınırlık Belgelerine sahip ilk ve tek kış sporları merkezi unvanını da taşıyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes Dağımız ülkemizin ilk ve tek destinasyon yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından profesyonel bir anlayışla yönetiliyor. Sürdürülebilir kaliteli hizmet politikamızın her yıl global çaptaki bu tarz ödüllerle taçlanması doğru yolda olduğumuzun da önemli bir delili. Bu gibi değerli ödüller şevkimizi daha artırıyor ve çıtayı sürekli olarak üst seviyelere çıkarmamıza vesile oluyor. Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli yabancı misafirlerimizin şehrimizden %93 oranında memnun bir şekilde ayrılması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Benimsemiş olduğumuz vizyona paralel olarak Kayserimiz’i ve en önemli değeri olan Erciyes’i global çapta marka yapma hedefimize ulaşmak için sürekli gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Erciyes’e 2020 Travellers’ Choıce Ödülü

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