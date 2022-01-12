Erciyes'i 25 günde 150 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, 25 günde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'nin büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Bureau Veritas'ın Güvenli Kayak Merkezi sertifikasına sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nin yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan charter seferleriyle ayrıca Latin Amerika ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden tarifeli uçaklarla gelen yabancı turistler Erciyes'i ziyaret ederek kayak yapıyor. Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile Kayseri'nin sembolü Erciyes Dağı, Orta Anadolu'nun en yüksek doruğu olarak bilinir. Turizmde, kültür sanatta, sanayide, ticarette cazibe merkezi olan kentimizi, Kayseri'nin incisi Erciyes'imiz başta olmak üzere bütün güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Kayseri'miz Türkiye'nin kış ve dağ turizminde merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecek, Erciyes'in karı, Kayseri'nin karı olmaya devam edecek."

Büyükkılıç, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pistiyle cazibe merkezi olan Erciyes'e 19'uncu mekanik tesisin yapıldığını, yatırım maliyetleri 210 milyon lirayı bulan 4 ayrı otelin de yeni sezonda hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Erciyes'e Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kurulduğunu da aktaran Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyanın önemli spor kulüplerinin Kayseri'de kamp yapmasına olanak sağlayacak. Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in 12 ay aktif değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek Kamp İrtifa Merkezi'nde FIFA standartlarında 2 futbol sahası hizmet veriyor, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, 6 futbol sahası, jimnastik salon tesisleri ve fitnes merkezinin temelini de attık, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Erciyes hemen yanı başında bulunan turizm bölgesi Kapadokya'nın yanı sıra 8 komşu kent ile turizm anlamında bir bütündür. Erciyes Kayak Merkezi, ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET belgeleriyle Türkiye'de Hizmet Kalite Standartları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi'ne sahip ilk ve tek kış sporları merkezi unvanını da taşıyor. Özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde önemli kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezinin Erciyes olmasının gururunu yaşıyoruz."

