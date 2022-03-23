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Erciyes'in 76'lık "Pehlivan"ı tahta kayakla başladığı spordan vazgeçmiyor

23.03.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşta kayak sporuyla tanışan 76 yaşındaki Nazım Pehlivan, geride bıraktığı yıllara inat adeta pistlere meydan okuyor - Nazım Pehlivan: - "Beni görenler hep tebrik ediyor. 'Sen bu yaşında kayak yapıyorsan bizim yapmamamız ayıp olur.' diyorlar"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de 76 yaşındaki emekli Nazım Pehlivan, çocukken kendi yaptığı tahta kayaklarla başladığı kayak sporunu tutkuyla sürdürüyor.

Çocukluğu Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hisarcık Mahallesi'nde geçen 4 çocuk 12 torun sahibi Pehlivan, 10 yaşında kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı kayak takımlarını kullanarak bu spora "Merhaba" dedi.

Pehlivan, çocukken tanıştığı kayak sporundan ayrı kalmayarak sadece yılları değil, bu spordaki amatörlüğünü de geride bırakıp profesyonel olarak kaymayı sürdürdü.

Kış aylarında imkan buldukça Erciyes'e çıkan Pehlivan, zorluk derecesi yüksek pistlerde adeta gençlerle yarışıyor.

Pehlivan, AA muhabirine, sağlıklı yaşam için yıllarca spor yaptığını söyledi.

Kayak sporunda imkanların artık çok geliştiğini anlatan Pehlivan, "Ben Nazım Pehlivan, Erciyes kar kaplanı, pistlerin pehlivanı. Kayak sporunu seviyorum ve bu sporu yapıyorum. Bu spora çocukluktan başladım diyebilirim. Erciyes'in karı ve Hisarcıklı olmamızdan dolayı devamlı kayak yapıyoruz. Profesyonel kayak takımını ilk kez 1970'li yıllarda kullanmaya başladım. O zamanlar kayak takımları şimdiki gibi otomatik değildi. Biraz daha eskiye dayanırdı. Şimdikiler daha otomatik, daha iyi." dedi.

Pehlivan, kayağın yanında yürüyüş yapmayı asla bırakmadığını, yaz aylarında da muhakkak denize girdiğini dile getirdi.

- "Sporun yaşı yok"

Kayak yapmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Pehlivan,"Beni görenler hep tebrik ediyor. 'Sen bu yaşında kayak yapıyorsan bizim yapmamamız ayıp olur.' diyorlar. Ben 1945 doğumluyum. Yani şu an 76 yaşın içindeyim. Kayak yaparken her şeyi unutuyorum. Stres, kaygı hiçbir şey kalmıyor. Ben buraya geldiğimde çok dinleniyorum. Kar banyosu bile yapıyorum. Bana saunaya girmiş, duş yapmış hissi veriyor. Sporun yaşı yok. Bugün ben 10 çıkış yapıyorum, diğeri 5 çıkış yapsın. Ben 76 yaşındayım, kayak ve spor yapmayı seviyorum. Allah izin verdiği müddetçe bu sporu ölene kadar yapacağım." sözlerine yer verdi.

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