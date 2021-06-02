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Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı

02.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'teki kayak merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Yağış nedeniyle 3 bin 917 metre rakımlı bölgede hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

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