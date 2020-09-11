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Erciyes’in zirvesinden İzmir’e selam

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

İzmir’in kurtuluşunun 98.

İzmir’in kurtuluşunun 98. yıl dönümü 3 bin 916 metrelik Erciyes Dağı zirvesinde kutlandı.
Gazeteci- Amatör Dağcı Bekir Demirağ ile gurbetçi işçi Mustafa Daşdemir, İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü Erciyes Dağı’nın zirvesinde kutladı.
Bu mutlu günün 98. yıl dönümünde Gazeteci ve Amatör Dağcı Bekir Demirağ, solo başladığı bu tırmanışı kendisine daha sonra katılan gurbetçi Mustafa Daşdemir ile birlikte tamamladı.
Çobanini- Şeytanderesi sol kulvarından Hörgüçkaya yan tarafından Erciyes Dağı’nın doğu zirvesine ulaşan Bekir Demirağ ve Mustafa Daşdemir, Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu. İki dağcı, sonrasında zirveden sağlıklı bir iniş gerçekleştirdi.
21 kez solo tırmanış gerçekleştiren 74 yaşındaki gazeteci-amatör dağcı Bekir Demirağ, Erciyes Dağı’nın zirvesini 92. kez görmüş oldu.

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