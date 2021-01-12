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Erciyes'te 50 ve üzeri bilet alımında yüzde 50 indirim

12.01.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Erciyes'te 50 ve üzeri bilet alımında yüzde 50 indirim

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde tur operatörleri, turizm acenteleri ve otel işletmelerine 50 ve üzeri bilet alımlarında yüzde 50 indirim yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında Erciyes Kayak Merkez ile ilgili kararlar alındı.

Büyükkılıç'ın gündeme getirdiği önergede, Erciyes'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kayak turizmine olumsuz etkilerini azaltmak, şehre gelecek yabancı turistlerin rezervasyonlarını iptal etmelerini engellemek ve seferlerin devam etmesini sağlamak amacıyla tur operatörleri, turizm acenteleri, otel işletmelerine her bir bilet kategorisinde 50 ve üzeri alımlarda yüzde 50 indirim yapılması istendi.

Önerge, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, son teknoloji 18 mekanik tesis, toplamda 102 kilometre 34 kayak pisti ve 154 suni kar makinesi ile kayak garantisi sunan Erciyes Kayak Merkezi'nin hafta içi yerli ve yabancı misafirlerini ağırladığını belirterek, kararın hayırlı olmasını diledi.

Mecliste esnafla ilgili de kararlar alındığını aktaran Büyükkılıç, "Kovid -19 salgınında her zaman esnafımızın yanında olduk. Mülkiyeti belediyemize ait işyerlerindeki kiracılarımıza yüzde 50 indirim uygulayacağız. Yaptığımız desteğin belediyemize maliyetinin 2,3 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca servisçi esnafımızın vize ücretlerini 1 yıl erteleyerek desteklerimizi sürdürdük. Esnafımızı seviyor, şehrimizi seviyor, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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