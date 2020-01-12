KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunu Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti.

Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı kayak merkezinde binlerce ziyaretçi güneşli havanın da tadını çıkardı.

Kayak yapmak için İstanbul'dan gelen Okan Temur, her yıl defalarca Erciyes'te kayak yaptığını söyledi.

Erciyes'in her şeyiyle iyi bir kayak merkezi olduğunu belirten Temur, "Pistleri, tesisleri, ulaşım imkanı ve fiyatları çok iyi. Türkiye'de başka kayak merkezinde bunları bulamıyoruz. O yüzden binlerce kişi burayı tercih ediyor." diye konuştu.

Seydihan Türkmen ise düzenli olarak kayak yaptığını ve bu yıl da Erciyes'i tercih ettiğini dile getirerek, "Birkaç yıl daha gelmeyi düşünüyoruz. Fiyatlar çok uygun." ifadelerini kullandı.