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Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Hafta sonunu fırsat bulan kayakseverler Erciyes’te yoğunluk oluşturdu.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’na hafta sonunun ilk gününde kayakseverler akın etti.

Hafta sonunu fırsat bulan kayakseverler Erciyes’te yoğunluk oluşturdu.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’na hafta sonunun ilk gününde kayakseverler akın etti. Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu Erciyes’te, yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın heyecanını yaşadı. Erciyes’te çok eğlendiklerini söyleyen bir kayakçı, "Kayak yapmayı daha yeni öğrendim. Düşe kalka bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Erciyes mükemmel. Sosyal tesisleri, teleferikler ve kar çok güzel. Çok eğleniyoruz. Hafta sonu olduğu için Çorum’dan geldik" dedi.
Ayrıca, şehir merkezinden Erciyes’e giden yollarda da ekipler yolları temizlemek için çalıştı. Öte yandan, yağan kar ile beraber Erciyes’te kar kalınlığının 210 santimetreye ulaştığı bildirildi.

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Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekinbey Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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