YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı

Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı

19.03.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına dev Türk bayrağı eşliğinde kayak yapıldı.

Hacılar Kapı'daki etkinliğe, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Hacılar Kaymakamlığı, Hacılar Belediyesi, Kayseri Kayak İşletmeciler Derneği ile bazı kulüplerin temsilcileri katıldı.

Jandarma, polis ve sporculardan oluşan kayakseverler "Çanakkale Türküsü" eşliğinde kayak yaparken dev Türk bayrağı taşıdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kar motorlarıyla organizasyona eşlik etti.

Bayrağın önünde ise "18 Mart Çanakkale zaferi kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart açıldı.

Etkinliğe katılanlar, pistin sonuna ulaştıklarında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nı okundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kaymakam Haluk Sezen, katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklamaGÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Kütahya’da vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildiKütahya’da vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mart Cumartesi

Beyza Eczanesi
Kocasinan
Irmak Eczanesi
Melikgazi
Reyhan Eczanesi
Melikgazi
Rüzgar Eczanesi
Kocasinan
Vefa Eczanesi
Kocasinan
Akif Eczanesi
Melikgazi
Aslıhan Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Savaş mağdurları Türkiye’de! "Kalbimin yarısını Kiev'de bıraktım"

Savaş mağdurları Türkiye’de! "Kalbimin yarısını Kiev'de bıraktım"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.