YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes’te sakatlanan Ukraynalı Oksana, Kayserili doktorlara hayran kaldı

Erciyes’te sakatlanan Ukraynalı Oksana, Kayserili doktorlara hayran kaldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kış turizmi için Kayseri’ye gelen ve Erciyes Kayak Merkezi’nde geçirdiği talihsiz bir kazayla ayak bileği kırılan Ukraynalı turist Oksana Prozapas’ın ameliyatı Op Dr.

Erciyes’te sakatlanan Ukraynalı Oksana, Kayserili doktorlara hayran kaldı

Kış turizmi için Kayseri’ye gelen ve Erciyes Kayak Merkezi’nde geçirdiği talihsiz bir kazayla ayak bileği kırılan Ukraynalı turist Oksana Prozapas’ın ameliyatı Op Dr. Emre Yurdakul ve ekibi tarafından System Hospital bünyesindeki OMS’de gerçekleştirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Oksana Prozapas, Dr. Fzt. Harun Kızılcı’nın fizyoterapi seanslarının ardından taburcu oldu.
Son kontrollerinin ardından duygularını dile getiren Prozapas, “Benim için Erciyes’te kayarken ayağımın kırılması ilginç bir hikâye oldu. Sigorta şirketime ulaştım ve beni hemen bu kliniğe yönlendirdiler. İlk kez ameliyat oluyordum, bütün her şey bana tam olarak anlatıldı ve operasyon başarılı bir şekilde gerçekleşti. Her şey çok konforluydu, çok iyi ağırlandım, serviste de kendimi evimde gibi hissettim. Doktorum Emre Yurdakul, fizyoterapistim Harun Kızılcı ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Turizmin komplike ve çok ayaklı bir sektör olduğunu vurgulayan Op. Dr. Emre Yurdakul da, “Ülke ve konaklanan şehir turizm noktasında hep birlikte hareket etmeli, ülkemize gelen turistlerin ihtiyaçlarından biri de sağlık hizmeti. Erciyes’e kış turizmi için gelen misafirlerimizin sakatlandıklarında ya da rahatsızlandıklarında bizi tercih ediyor olmalarından dolayı OMS olarak mutluyuz, biz de tüm personel olarak onlara en üst düzey hizmet veriyoruz, Ukraynalı hastamız Oksana’ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başkan Büyükkılıç’a Ukrayna’dan Fahri DoktoraBaşkan Büyükkılıç’a Ukrayna’dan Fahri Doktora
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Aydın’da şaşırtan kaza

Aydın’da şaşırtan kaza

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
12:56
İkindi
15:37
Akşam
18:01
Yatsı
19:20

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin’in 2020 mesajı

İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin’in 2020 mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.