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Erciyes’te sıcak su incelemesi

20.02.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindekilerle birlikte Erciyes’te sıcak su kaynağı bulmaya yönelik yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Özhaseki, “Kazı ve sondaj çalışmasının yapıldığı yerden bin 150 metreye kadar inildi ve kazılarda ortaya çıkan alametler, belirtiler hep olumlu. Sıcak termal suyun bulunması 12 ay Erciyes’te doluluk sağlayacak” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile birlikte dünyada sayılı, Türkiye’de ise önde gelen kayak tesislerinin bulunduğu Erciyes Dağı’nda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) yürütülen sıcak su kaynağı arama çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, Erciyes’in kentin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasında önemli bir dinamo görevi üstlendiğini belirterek, “Erciyes için hayati öneme haiz olan bir faaliyetin başındayız. Allah’a hamd olsun 100 kilometre uzunluğundaki pistlerimiz hep açık, yurt dışından gelen birçok turist burada keyifle kayak yapıyor ve şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Erciyes adeta Kayseri’nin gelişmesinde, büyümesinde ve kalkınmasında önemli bir dinamo görevini icra ediyor, bundan da mutluluk duyuyoruz. Yapılan yatırımların karşılığını aldığımızı görmek hepimizi mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimiz Erciyes’e gözleri gibi bakıyorlar” diye konuştu.
Türkiye’de şu an kayağı seven, kayak yapmak isteyen kim varsa Erciyes’ten bahsettiğini söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu da bize, belediyelerimize öz güven ve gurur veriyor. Haliyle kayak dediğimiz mesele 4-5 aylık bir faaliyettir. Onun dışında bir taraftan spor kamplarının yapılması, bir taraftan sıcak termal suyun bulunması 12 ay Erciyes’te doluluk sağlayacak ve Kayseri ekonomisine büyük katkıda bulunacak bir faaliyet olacak. Yüksek İrtifa Merkezi’nin yapılması, sahaların, tesislerin, havuzların, spor salonların yapılması bir program dâhilinde devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren birçok takımı burada göreceğiz. Hem de dünya çapındaki ismini ezbere bildiğimiz takım ve futbolcuları burada göreceğiz.”
Zirvede sıcak su arama çalışmalarında ortaya çıkan belirtilerin olumlu olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:
“Değerli Enerji Bakanımız Fatih beyin emriyle arkadaşlarımız burada aylardır çalışmalarına devam ediyor. Kazı ve sondaj çalışmasının yapıldığı yerden bin 150 metreye kadar inildi. Şimdiye kadar yapılan bu çalışmalarda, kazılarda ortaya çıkan alametler, belirtiler hep olumlu. 40 derece civarında bir sıcaklığa ulaşılmış, inşallah biraz daha devam edildiğinde istediğimiz sıcaklıkta buradan sıcak suyu bulduğumuzda herhalde Erciyes Dağı’nda şuana kadar yapılmış olan ne kadar otel varsa, onların birkaç misli daha otel planlanmış yerleri de olup, yeni planlama isteyen insanların taleplerini göreceğiz. Bu 12 ayı dolduracak faaliyet olacak. Erciyes Dağı’nın karı, Kayseri’ye kâr olarak dönecek diye ümit edip, gayret ediyoruz.”

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