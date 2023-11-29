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Erciyes'te yazın eriyen kar suni üretimle kışın pistlere geri dönüyor

29.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes'te iki gölette biriken kar suyu, suni karlama üniteleriyle kışın kayak pistlerine geri dönüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan master plan kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'te, mevsiminde yeterince yağmayan karın suni olarak üretilmesi için yine bölgede biriken kar suyu kullanılıyor.

Yaz aylarında Erciyes Dağı'ndaki karın erimesiyle ortaya çıkan, Tekir ve Hacılar bölgesindeki göletlerde tutulan su, kış döneminde karlama makineleriyle suni kara dönüştürülerek kayakseverlerin hizmetine sunuluyor.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce Erciyes Master Planı hazırlanırken küresel ısınmadan doğabilecek olumsuzluklar da düşünülerek, 154 suni karlama makinesinin pistlerin yanına kurulduğunu söyledi.

Suni karlama için Erciyes'teki iki su havzasını değerlendirdiklerini aktaran Akşehirlioğlu, "Birincisi Tekir Göleti. Burası 2,5 milyon metreküp kapasiteli. Diğeri de Hacılar üst bölgedeki suni gölet. Burasının da 235 bin metreküp kapasitesi var. Bu su kaynaklarından yer altına döşenen borularla ana pistlere kadar su ulaştırılıyor. Toprak altında tüm altyapı hazır hale getirilerek karlama için hazır vaziyette bekletiliyor." dedi.

"BU YÖNTEMLE SUYU BOŞA HARCAMAMIŞ OLUYORUZ"

İki göletten aldıkları suyla hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştüğünde pistler için suni kar ürettiklerini anlatan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Tekir ve Hacılar göletlerinden aldığımız suyu basınçlandırarak püskürtüp kar kristalleri şeklinde aşağıya düşmesini sağlıyoruz. Daha sonra makinelerin önünde biriken karları pist düzenleme araçlarıyla dağıtarak katman katman pist oluşturuyoruz. Kayılabilir hale geldiğinde de pistlerimizi açmış oluyoruz. Bu yöntemle suyu boşa harcamamış oluyoruz. Eriyen kar tekrar kar şeklinde kullanılıyor. Eridiğinde tekrar birikiyor, bir daha kullanılıyor. Bu şekilde bir çevrim sağlamış oluyoruz."

Akşehirlioğlu, bir sezonda 170 bin metreküp su kullanarak 440 bin metreküp suni kar ürettiklerini belirterek, "Sistem bize önemli avantaj sağlıyor. Suni karlama sistemi ile kar yağışının gecikmesi durumunda uzun süreli sistemi çalıştırarak pisti kayak yapmaya hazır hale getirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Erciyes Dağı Kayseri kayak merkezi

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