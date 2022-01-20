Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 125 santimetre ölçüldü

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış sonrası zirveye yakın kesimlerde 2 metreye ulaşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 125 santimetre ölçüldü.

Tüm pistlerin açık olduğu, sıcaklığın sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kayak merkezinde rüzgar nedeniyle mekanik tesisler kapatılırken, hava durumuna göre tesislerin gün içerisinde açılacağı öğrenildi.

- Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu da ulaşıma açıldı. Kış lastiği bulunmayan araçların bu yolu kullanmasına izin verilmiyor.

Şehir merkezinde ise sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda, Karayolları ekipleri ise ana yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de Pınarbaşı-Göksun, Pınarbaşı-Gürün ile Pınarbaşı-Darende yollarının kar ve tipi dolayısıyla tır trafiğine kapatıldığı, kış lastiği olan diğer araçların geçişine izin verildiği aktarıldı.

