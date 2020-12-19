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Erdal Dağ’a son görev

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, son yolculuğuna uğurlandı.İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erdal Dağ’a son görev

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, son yolculuğuna uğurlandı.
İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dağ’ın cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Namaza, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, merhumun yakınları ve ailesi katıldı.

Erdal Dağ’a son görev

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