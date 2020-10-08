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Erdek Adliye binası yetersiz kalıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Erdek’e tarihi hükümet binasında hizmet veren adliye binası yetersiz geldiğinden vatandaşlar yeni bir adliye binası yapılmasını istiyor.Tarihi Erdek Hükümet Konağı çatısı altında faaliyetini sürdüren Erdek Adliyesi, gelinen noktada ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanıyor.Erdek Adliyesi’nde 3 savcı ve 4 hakim odası, savcılık kalemi, mahkeme kalemi, asliye Hukuk Kalemi, duruşma salonu ve Sicil kaydı bürosu yer alıyor.

Erdek Adliye binası yetersiz kalıyor

Erdek’e tarihi hükümet binasında hizmet veren adliye binası yetersiz geldiğinden vatandaşlar yeni bir adliye binası yapılmasını istiyor.
Tarihi Erdek Hükümet Konağı çatısı altında faaliyetini sürdüren Erdek Adliyesi, gelinen noktada ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanıyor.
Erdek Adliyesi’nde 3 savcı ve 4 hakim odası, savcılık kalemi, mahkeme kalemi, asliye Hukuk Kalemi, duruşma salonu ve Sicil kaydı bürosu yer alıyor. Oda yetersizliği yüzünden Sulh Ceza, Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Hakimleri yargılamaları kendi odalarında yapmak durumunda kalıyor. Erdek Adliyesi evrak-arşiv ve mahkeme kalemlerindeki yoğunluk, personelin yakın temasla çalışmasına neden olurken, mahkeme ve kalemlere gelen vatandaşlar COVID-19 Pandemi tedbirlerine rağmen, sosyal mesafeye uymakta zorlanıyor. Erdek Adliyesi özellikle yargılama takvimi ve mahkeme kararı ile yapılan açık arttırma satışlarda, mevcut fiziki yapı yetersizliğinden dolayı Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşiyor.
Adliye çalışanlarının yanı sıra Erdek halkının ortak görüşü, mevcut binanın yetersiz olduğu, yeni bir Adliye binasının şart olduğu şeklinde.

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