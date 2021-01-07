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Erdek Belediye Meclisi toplanamadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2021 18:41 | Son Güncelleme

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı ile Erdek Belediye Meclisi’nin CHP’li ve İYİ Parti’li üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle Erdek Belediye Meclisi 2021’in ilk toplantısını gerçekleştiremedi.

Erdek Belediye Meclisi toplanamadı

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı ile Erdek Belediye Meclisi’nin CHP’li ve İYİ Parti’li üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle Erdek Belediye Meclisi 2021’in ilk toplantısını gerçekleştiremedi. Erdek Belediye Meclisi’nin toplantı yeter sayısı yetersizliği nedeniyle yapılamamasına AK Parti’li ve MHP’li üyeler tepki gösterdi.

Erdek Belediye Meclisi’nin oturumuna sadece Belediye Meclisi’nin AK Parti ve MHP üyeleri katıldı. Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması üzerine tutanak tutularak Meclis 8 Ocak 2020 Cuma gününe ertelendi.

Yeni yılın ilk Meclis toplantısının yapılamaması üzerine basına açıklama yapan AK Parti’li ve MHP’li üyeler şunları kaydetti: "Erdek Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı meclisi resmi bir tutanak olmadan keyfi bir sebeple ertelenmiş. Bizlere de gönderilen kısa mesajda meclisin Erdek Belediye Başkanı Vekili Hasan Yapakçı’nın şehir dışında olması nedeniyle meclisin ertelendiği duyuruldu. Böyle bir açıklama ile meclis ertelenmesi söz konusu değildir. Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 9. maddesinde ‘Meclis yönetecek birinci ve ikinci başkan vekillerinin toplantıda bulunmaması durumunda varsa katip üyeler, yoksa en genç meclis üyesi tarafından imzalanmış tutanakla durum tespit edilerek toplantı yapılmaksızın meclis kapatılır’ ibaresi vardır. Erdek Belediye Meclisi kimsenin arka bahçesi değildir. Keyfi sebepleri ile birilerinin sözüyle hareket eden zihniyeti kınıyoruz. Erdek halkının çok acil hizmete ihtiyacı var. İşçilerimiz belediyeden para alamıyorlar. Tamamlanması beklenen bir sürü yatırım var. CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin bu anlamda ivedi karar almamakla Erdek halkına ihanet ettiklerini düşünmekteyiz. Bizler isterdik ki yılın ilk toplantısı ağız tadıyla başlasın öyle devam etsin. Ama gördüğünüz gibi hukuka aykırı olarak atılan kısa mesaj ile meclisin ertelendiğini duyuran bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Bizlerde buraya gelerek tutanağımızı düzenledik ve kanuna uygun şekilde meclis toplantımızı erteledik."

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