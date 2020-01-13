YURTHABER
  4. Erdek Devlet Hastanesinde 127 bin kişiye poliklinik hizmeti

Erdek Devlet Hastanesinde 127 bin kişiye poliklinik hizmeti

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde 2019 yılında 127 bin 230 hastaya poliklinik muayenesi hizmeti verildi.Erdek Devlet Hastanesi’nde 127 bin 230 hastaya poliklinik muayenesi yapıldı.

Erdek Devlet Hastanesinde 127 bin kişiye poliklinik hizmeti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde 2019 yılında 127 bin 230 hastaya poliklinik muayenesi hizmeti verildi.
Erdek Devlet Hastanesi’nde 127 bin 230 hastaya poliklinik muayenesi yapıldı. Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde, 2019 yılında, 8 branşda toplam 127 bin 230 poliklinik muayenesi yapıldı. Başhekim Op. Dr. Yalçın Düker’in yaptığı açıklamada hastanede 721 kişi yatarak tedavi gördü. Hastanede 582 hastaya cerrahi müdahale yapılırken, acil servise ise bin 99 hastaya tedavi hizmeti verildi. Erdek Devlet Hastanesi, adalar dahil olmak üzere ilçede turizmin yoğun olduğu yaz döneminde, kış aylarına nazaran çok daha yoğun günler yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Burhaniye CHP’de yeni başkan Aylin Yıldırım olduBurhaniye CHP’de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu
Polisten kaçak parfüm ve nargile tütününe operasyonPolisten kaçak parfüm ve nargile tütününe operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Alp Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Özlem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Otomobiller Çarpıştı, 2 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı, 2 Yaralı

İşte Balıkesir’in Yeni Havaalanı

İşte Balıkesir’in Yeni Havaalanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.